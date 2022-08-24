В сети показали, как в Уипснейдском зоопарке взвешивают редких животных

Смотрите яркие фото с ежегодного взвешивания животных в крупнейшем зоопарке Англии.

Опубликована фотосессия с редкими животными, сделанными в Whipsnade Zoo 23 августа 2022 года в Данстейбле, Англия.

В рамках регулярных проверок 10 000 животных зоопарка регистрируют свою жизненную статистику, чтобы специалисты могли следить за их здоровьем и благополучием.

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