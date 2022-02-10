В США обнаружен первый случай инфекции птичьего гриппа в коммерческом секторе

Сообщается, что в США долгое время не было выявлено ни одного случая заражения вирусом HPAI, в то время, как Европа переживает «самую сильную эпидемию птичьего гриппа в истории».

По данным Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США, первый подтвержденный случай высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) в коммерческом секторе США был обнаружен в среду в стае индеек в Индиане.

Стая была протестирована после того, как погибло около 100 птиц. Ферма находится на карантине, а птиц на территории усыпили.

Стая была заражена подтипом H5N1, тем же штаммом, который был обнаружен в середине января у диких птиц в Северной Каролине, когда в США были выявлены первые в этом сезоне случаи HPAI.

Первый случай H5N1 в Северной Америке в этом сезоне был обнаружен в Ньюфаундленде и Лабрадоре в конце декабря. С тех пор вирус распространился на другие места в Канаде и США.

По состоянию на четверг более 91 дикой птицы в Южной и Северной Каролине, Вирджинии, Мэриленде и Флориде были инфицированы евразийским вирусом H5 HPAI, при этом ряд случаев был обозначен как H5N1.

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