В США официально назвали сроки прибытия ЗРК NASAMS в Украину

Зенитный ракетный комплекс NASAMS, уничтожающий цели на дальности до 40 км, прибудет в Украину уже в ноябре, о чем официально объявили во время брифинга для СМИ в Пентагоне.

«Мы ожидаем, что NASAMS будет доставлена ​​в течение следующих нескольких недель. Конечно, мы будем полагаться на то, что наши украинские партнеры объявят о том, когда они прибудут и когда будут работать. Но, как мы упоминали ранее, мы продолжим усердно работать, чтобы доставить их туда как можно скорее», — было заявлено во время брифинга.

В Пентагоне не стали уточнять количество этих ЗРК, которые будут переданы в ближайшее время, речь может идти как об одном комплексе, так и о двух.

О передаче ЗРК было объявлено еще в конце июня. Дело в том, что, как и в случае с немецким IRIS-T, речь идет об изготовлении комплексов с нуля, что требует значительно больше времени, чем передача из состава вооруженных сил одной из союзниц Украины.

Defense Express отмечает, что передача даже одного-двух NASAMS качественно усилит противовоздушную оборону Украины благодаря тому, что новейшие ЗРК имеют значительно большую эффективность по сравнению с советскими образцами, которые сейчас являются основными в ВСУ. В частности, IRIS-T уже доказал, что благодаря ему удается сбивать 9 из 10 крылатых ракет.

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