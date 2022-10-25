Впечатляющее видео: украинские морпехи одновременно сбили три иранских беспилотника «Shahed-136»

Украинские военные продолжают уничтожать иранские беспилотники «Shahed-136», которые, по утверждению Ирана, не поставлялись в российскую армию.

Минобороны Украины опубликовало кадры ночного боя, в результате которого морпехами-зенитчиками была уничтожена стая из трех БПЛА «Shahed-136».

Охотники за «шахидами» 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского держат на страже небо Николаевщины.

Ранее Курсор писал как эмоции зашкаливают: украинские военные показали видео сбития российской крылатой ракеты. ВСУ сбили из ПЗРК «Игла» крылатую ракету, выпущенную армией российских захватчиков по населению Украины. Украинский боец спас не один десяток жизней всего за несколько минут.

Наш сайт также писал слова Михаэля Бродского, который рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву.

Также мы сообщали, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!