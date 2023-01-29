В США отреагировали на масштабный удар по Ирану

Американские источники сообщили каналу «Аль-Арабия аль-Хадас», что сегодняшняя ночная атака в Иране была очень серьезной и что в ней участвовали ВВС США и еще одной страны, и этой страной не является Израиль.

הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח ממקורות אמריקניים כי התקיפה הלילה במחוז איספהאן איראן היא פעולה של ארה"ב ומדינה נוספת שאינה ישראל והיא כוונה למחסן טילים בליסטי של איראן — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 29, 2023

Удар был нацелен на иранский склад баллистических ракет.

Тем временем члены иранского парламента планируют посетить объект Минобороны в городе Исфахан, который был обстрелян беспилотником.

Взрыв вызвал некоторый ущерб на заводе и произошел на фоне обострения региональной и международной напряженности, охватившей Исламскую Республику.

Напомним, что, согласно сообщению, опубликованному государственной телекомпанией IRIB, в воскресенье на военном объекте в иранском городе Исфахан произошел взрыв. По данным ведомства, в результате взрыва никто не пострадал.

«Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя главы мухафазы Исфахан по политическим вопросам и безопасности, пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Официальный представитель Ирана Мохаммад Реза Джаннесар пояснил, что «ущерб расследуется, а также причины и элементы, вызвавшие этот взрыв, и … будут объявлены позже». Минобороны отдельно заявило, что взрыв, как полагают, был вызван атакой беспилотника.

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