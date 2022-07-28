В США оценили потери войск рф: 75 тыс. убитых или раненых

В США поддерживают отправку в Украину ракет большой дальности ATACMS, способных поражать цели на расстоянии более 280 километров.

Белый дом располагает информацией о более чем 75 000 россиян, убитых или раненых в ходе войны в Украине. Об этом сообщили члены Палаты представителей Конгресса США, присутствовавшие на секретном брифинге 27 июля.

«Нам сообщили, что более 75 000 русских были либо убиты, либо ранены… Более 80 процентов их сухопутных войск увязли, и они устали», — сказала член Палаты представителей от демократов Элисса Слоткин.

По ее словам, главной темой обсуждения была срочная помощь США Украине.

«Основной разговор на брифинге был о том, что мы можем и должны сделать больше для украинцев, буквально в ближайшие три-шесть недель, очень срочно. Украинцы хотят начать контрнаступление на юге. И мы хотим, чтобы это было как можно успешнее», — подчеркнул политик.

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