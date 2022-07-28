В США оценили потери войск рф: 75 тыс. убитых или раненых

Белый дом располагает информацией о более чем 75 000 россиян, убитых или раненых в ходе войны в Украине. Об этом сообщили члены Палаты представителей Конгресса США, присутствовавшие на секретном брифинге 27 июля.
«Нам сообщили, что более 75 000 русских были либо убиты, либо ранены… Более 80 процентов их сухопутных войск увязли, и они устали», — сказала член Палаты представителей от демократов Элисса Слоткин.
По ее словам, главной темой обсуждения была срочная помощь США Украине.
«Основной разговор на брифинге был о том, что мы можем и должны сделать больше для украинцев, буквально в ближайшие три-шесть недель, очень срочно. Украинцы хотят начать контрнаступление на юге. И мы хотим, чтобы это было как можно успешнее», — подчеркнул политик.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!