В США пара сделала из своего старого склада настоящий "дом мечты"

Даже не верится, что это удалось сделать двум людям.

В Северной Джорджии пара нашла старый склад и решила самостоятельно превратить его в "дом мечты". Они нашли заброшенное помещение случайно в 2021 году. Тогда паре пришла в голову идея сделать из него свой проект, однако это оказалось не так легко. Тем не менее несмотря на торнадо и прочие трудности, им удалось прийти к своей цели за 2 года.

Об этом пишет Neewsweek.

Для начала им даже пришлось в январе 2020 года пожертвовать своим бывшим домом, выставив его на аукцион, чтобы сэкономить больше средств на ремонт. Уже в марте дом выкупили и тогда же начался этап тщательного планирования воплощения мечты на бумаге для предварительного создания интерьера в сотрудничестве с архитектором.

"Мы столкнулись со столькими препятствиями, были месяцы, когда дом стоял пустой, пока решались инженерные вопросы. Мы даже торнадо пережили, однако наше хранилище не очень с этим справилось", - отмечает хозяин нового своего дома.

Однако в конце концов все получилось.

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