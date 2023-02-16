Беспрецедентный случай произошел 14 февраля в США — автоцистерна, перевозившая азотную кислоту, перевернулась на автомагистрали между штатами недалеко от Тусона, штат Аризона. В результате ДТП произошла утечка высокотоксичного и летучего азота, из-за чего часть трассы была перекрыта.

Подробнее об этом информирует Reuters.

Власти штаты призвал жителей не покидать свои дома, потому что службы экстренного реагирования работают над эвакуацией периметра вокруг инцидента «из-за чрезмерной осторожности».

В то же время, пожарная служба Тусона помогает «контролировать инциденты с опасными веществами и пожарами» на месте крушения. Причина авария и масштабы катастрофы пока не определены властями.

Ученые Вашингтонского университета заявили, что азотная кислота используется для обработки металлического оборудования. Она является высококоррозионным химическим веществом, которое может вызвать серьезное повреждение легких при вдыхании, и раздражение слизистой и кожи при контакте с кожей и глазами.

Есть ли случаи отправления на данный момент не известно. Однако местные экологи уже фиксирую массовый мор речной рыбы в местных водоемах. Ситуация пока контролируемая.

Ранее «Курсор» информировал, что в США рассказали, зачем Ирану понадобилось ввязываться в войну в Украине. Аналитики Разведывательного управления Министерства обороны отмечают, что Иран стал самым значительным военным покровителем москвы в войне в Украине.

Напоминаем, что в США выпустили из тюрьмы мужчину, отсидевшего в ней 28 лет по ошибке. Американский суд выпустил на свободу жителя Миссури Ламара Джонсона, которого по ошибке признали виновным в убийстве. Мужчина просидел в тюрьме 28 лет.