В Индианаполисе, США, произошла невероятная история со сбежавшей из дома обезьяной. Она провела всю ночь, весело развлекаясь.

Об этом сообщает New York Post.

По словам очевидцев, сначала она выпила пиво возле мусорного бака, после чего начала нападать на прохожих, красть еду из гаражей и даже прыгать по автомобилям.

Владелец этой необычной "гуляющей" обезьяны, Уэйн Фам, забил тревогу и попросил в социальных сетях избегать близкого контакта с его питомцем, а вместо этого сразу сообщать в полицию или службу по контролю за животными.

Полицейские приложили максимум усилий, чтобы выследить неугомонную обезьяну, и им это удалось только на следующий день. Офицеры вернули обезьяну Момо ее хозяину Уэйну, но по всей видимости, обезьяна была недовольна этим спасением. На фотографиях, опубликованных полицией Индианаполиса, видно, как мужчина крепко держит грустную обезьяну за хвост.

К сожалению, количество пострадавших от действий Момо пока неизвестно, и полиция еще не подтвердила, были ли травмы, полученные людьми из-за разгула животного.

Momo the monkey chugged beer, broke into a home while leading Indianapolis cops on 24-hour chase https://t.co/43JERMgide pic.twitter.com/ciw6GBLtTd

BREAKING: Police is searching for a monkey that is on loose in Indianapolis and there are reports of minor injuries from monkey pic.twitter.com/MHEemxq0Xz

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 5, 2023