В США и россии прокомментировали инициативу Китая по войне в Украине

Блинкен заявил, что рф будет использовать любую паузу в боевых действиях для закрепления контроля над территорией и пополнения своих сил.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, похоже, раскритиковал недавно опубликованное предложение Китая о прекращении огня из 12 пунктов, чтобы положить конец войне в Украине.

Выступая в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке, Блинкен сказал, что он ожидает, что сегодня «многие страны будут призывать к миру», но «история учит нас, что важна природа мира».

По его словам, члены совета не должны обманываться призывами к временному или безоговорочному прекращению огня в Украине и не должны впадать в «ложную эквивалентность» призывов к обеим сторонам прекратить боевые действия.

По его словам, россия* будет использовать любую паузу в боевых действиях для закрепления контроля над территорией и пополнения своих сил.

«Любой мир, узаконивающий захват россией земель силой, ослабит Хартию и пошлет потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут вторгаться в страны и оставаться безнаказанными», — сказал он.

Отметим также, что официальный представитель министерства иностранных дел рф мария захарова сказала сегодня, что москва высоко оценила план Китая по урегулированию конфликта в Украине и заявила, что готова достичь целей своей «специальной военной операции» политическими и дипломатическими средствами.

Захарова добавила, что это будет означать признание «новых территориальных реалий» в Украине.

Ее замечания прозвучали, когда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в китайских предложениях есть пункты, которые понятны, а есть те, которые он не поддерживает.

«Но это что-то», — добавил он на пресс-конференции, посвященной первой годовщине российского вторжения.

Зеленский сказал: «Китай показал свои мысли. Я считаю, что то, что Китай заговорил об Украине, это неплохо. Но вопрос в том, что следует за словами. Вопрос в шагах и куда они приведут».

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