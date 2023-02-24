Зеленский отреагировал на инициативу Китая по войне с рф

Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, приуроченной к годовщине войны, сказал, что это хорошо, что Китай говорит об Украине, и что интерес Пекина «неплох».

Инициатива Китая «уважает нашу территориальную целостность», сказал Зеленский, добавив, что в декларации Пекина есть некоторые мысли, которые ему «понятны», и другие, с которыми он не согласен.

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Мне кажется, что Китай показал свои мысли. И я уже говорил то, что Китай начал говорить об Украине — это очень неплохо. Я считаю, что там есть уважение к целостности. Ядерная безопасность — очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства», — сказал президент Украины.

Напомним, что сегодня Китай опубликовал документ с позицией по поводу «политического урегулирования» войны рф против Украины. В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить «односторонние санкции». В документе называют войну «кризисом».

Отметим также, что призыв Китая к мирным переговорам между Украиной и рф* «не вызывает особого доверия», заявил генеральный секретарь НАТО. Он предостерег президента Си Цзиньпина от поставок оружия кремлевской военной машине.

Во время визита в Эстонию Йенса Столтенберга спросили о позиционном документе Китая из 12 пунктов по Украине, в котором содержится призыв к международному сообществу «создать условия и платформы» для возобновления переговоров.

Столтенберг сказал журналистам: «Китаю не доверяют, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписали за несколько дней до вторжения соглашение между президентом Си и президентом путиным о безграничном партнерстве с россией».

Он добавил, что «военная поддержка сегодня — это путь к достижению мирного соглашения завтра», в ответ на подразумеваемую критику Китаем западного оружия для Украины.

Он предостерег Китай от поставок россии оружия, заявив, что это будет равносильно поддержке незаконной агрессивной войны рф и нарушением Устава ООН. «Мы внимательно следим за тем, что делает Китай, и мы видели признаки того, что они могут рассматривать возможность отправки смертоносной помощи в рф… это было бы очень большой ошибкой», — сказал он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.