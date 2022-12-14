Приговоренный к смертной казни еврей должен вновь предстать перед судом в США

Техасский суд постановил, что приговоренный к смертной казни еврей, входивший в группу заключенных, сбежавших в 2000 году и убивших полицейского, должен предстать перед новым судом из-за того, что предыдущий судья по его делу имел «антисемитские предубеждения».

Об этом сообщает AP News.

По словам адвокатов Рэнди Халприна, что бывший судья Далласа Викерс Каннингем упомянул заключенного и некоторых из его подсудимых, используя антисемитские и расовые оскорбления.

45-летний заключенный был частью «Техасской семерки» ‒ заключенные, сбежавшие из тюрьмы Южного Техаса в декабре 2000 года. В бегах они совершили многочисленные грабежи, включая инцидент, в котором они смертельно застрелили 29-летнего полицейского во время ограбления магазина спортивных товаров.

Четверо из банды уже казнены, а Халприн и еще один член банды, Патрик Мерфи, остаются в камере смертников.

«Каннингем не только питал антисемитские предубеждения во время судебного разбирательства, но…он не обуздал или не смог обуздать влияние этого предубеждения на принятие им судебных решений», — заявила окружной судья штата Лела Мейс в своем постановлении.

Она утверждает, что Каннингем, который покинул свою должность в 2005 году, использовал язык, относящийся к Халприну и другим беглецам, характеризующийся расистскими, гомофобными и антисемитскими оскорблениями.

«Как судья, имеющий право влиять на судебные процессы, использование судьей Каннингемом этих терминов по отношению к обвиняемым было расистским, поскольку оно сочетало присвоение групповых характеристик с осуществлением власти над ними», — говорится в постановлении.

В октябре 2019 года Апелляционный суд по уголовным делам Техаса предоставил Халприну отсрочку исполнения приговора после представления доказательств, свидетельствующих о том, что Каннингем был антисемитом.

В мае 2019 года Халприн заявил в апелляции, что судья, вынесший ему приговор в 2003 году, упомянул его, используя антисемитские оскорбления, в том числе «гребаный еврей» и «ублюдок».

Ранее в Нью-Йорке создали подразделение по предотвращению ненависти и предубеждений для борьбы с антисемитизмом.

«Курсор» сообщал, что двое американцев по ошибке отсидели в тюрьме 25 лет.