В США рассказали, готова ли россия к переговорам с Украиной

24 февраля россии* вторглась на территорию Украины и каждый день наносит удары по разным городам.

По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен, Америка пока не наблюдает какого-либо интереса со стороны российского президента владимира путина к переговорам с Украиной об окончании военных действий.

Об этом сообщает ABC News.

«В какой-то момент война России против Украины кончится путем дипломатии. Но на данный момент мы не видим интереса со стороны Путина к значимой дипломатии», — сказал Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором говорилось, что Украина готова вести переговоры с российской федерацией, но только с новым президентом, а не с путиным.

Зеленский сделал это заявление после того, как путин подписал договор о так называемом «вступлении в состав россии новых территорий» — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Турецкие СМИ писали, что Анкара готова организовать переговоры стран Запада с россией, которые касаются Украины. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проведение переговоров россии с Западом о войне невозможно без участия Украины.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

Также Курсор сообщал, что эту ситуацию прокомментировали у президента Украины Владимира Зеленского.

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