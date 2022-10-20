В США рассказали, готова ли россия к переговорам с Украиной

По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен, Америка пока не наблюдает какого-либо интереса со стороны российского президента владимира путина к переговорам с Украиной об окончании военных действий.
Об этом сообщает ABC News.
«В какой-то момент война России против Украины кончится путем дипломатии. Но на данный момент мы не видим интереса со стороны Путина к значимой дипломатии», — сказал Блинкен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором говорилось, что Украина готова вести переговоры с российской федерацией, но только с новым президентом, а не с путиным.
Зеленский сделал это заявление после того, как путин подписал договор о так называемом «вступлении в состав россии новых территорий» — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Турецкие СМИ писали, что Анкара готова организовать переговоры стран Запада с россией, которые касаются Украины. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проведение переговоров россии с Западом о войне невозможно без участия Украины.
Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.
Также Курсор сообщал, что эту ситуацию прокомментировали у президента Украины Владимира Зеленского.
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