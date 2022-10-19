В СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал введение россией «военного положения» в аннексированных украинских регионах.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы *россии для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось безнаказанным», – написал Данилов.

Раньше мы рассказывали, что у Зеленского отреагировали на ведение «военного положения» на оккупированных территориях Украины.

Также «Курсор» сообщал, что американский генерал дал прогноз на зимнюю фазу войны в Украине.

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