У Зеленского отреагировали на ведение «военного положения» на оккупированных территориях Украины

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал то, что президент *рф владимир путин объявил «военное положение» на аннексированных территориях Украины.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам чиновника, таким образом кремлевский диктатор псевдо легализирует мародерство и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой».

«Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», – сказал Подоляк.

Отметим, что сегодня, 19 октября, путин решил объявить «военное положение» в Херсонской и Запорожской областях, а также в «ЛНР» и «ДНР», которые аннексировали в начале этого месяца. Оно вступает в силу уже с 20 октября и предполагает многие запреты.

Так, жители этих регионов не могут покинуть пределы россии (в соответствии с позицией кремля, упомянутые области входят в ее состав). Также произошло введение особого режима въезда и выезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней. Указ диктатора предполагает введение военной цензуры в сфере коммуникаций и контроль за телефонными переговорами.

Помимо этого, «военное положение» включает эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные регионы. Украинцев, живущих на аннексированных территориях, намерены привлечь к работам для оборонных нужд и экономического восстановления.

Также они могут лишиться имущества, «необходимого для нужд обороны» с якобы последующей выплатой их стоимости. Полный указ ищите в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам Ганца, Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!