В США рассказали, как россия вмешивалась в выборы в десятках стран

Высокопоставленный чиновник администрации считает, что сумма, потраченная россией с 2014 года, является лишь «верхушкой айсберга».

С 2014 года россия тайно отправила не менее 300 миллионов долларов иностранным политическим партиям и кандидатам в более чем двух десятках стран в попытках получить влияние, говорится во вторник в рассекреченном отчете американской разведки.

Разведка США «оценивает, что это минимальные цифры и что россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в случаях, которые остались незамеченными». Об этом сказал высокопоставленный представитель администрации.

«Мы думаем, что это только верхушка айсберга», — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

В одном из самых вопиющих случаев, упомянутых в новом отчете, разведка США заявила, что посол рф в неназванной азиатской стране предоставил кандидату в президенты миллионы долларов.

Рассекреченный отчет не дает подробностей по конкретным странам. Но источник в администрации, знакомый с выводами, утверждает, что рф потратила около 500 000 долларов на поддержку правоцентристской Демократической партии Албании на выборах 2017 года, а также финансировала партии или кандидатов в Боснии, Черногории и на Мадагаскаре.

Источник, который не был уполномочен говорить под запись, сказал, что рф также использовала Брюссель в качестве центра для фондов и других фронтов, поддерживающих крайне правых кандидатов, и что российское посольство в Эквадоре получало «крупные суммы» денег с 2014 года до 2017 года, по-видимому, с целью повлиять на выборы.

В отчете говорится, что рф использовала фиктивные контракты и подставные компании в Европе, а также напрямую направляла тайное финансирование в Центральную Америку, Азию, Ближний Восток и Северную Африку.

Россия иногда отправляла наличные, но также использовала криптовалюты и «щедрые» подарки, говорится в сообщении.

По словам представителя администрации, Соединенные Штаты обсуждают результаты со странами, которые непосредственно пострадали.

Ранее редакция писала, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!