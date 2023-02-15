США и страны Персидского залива обеспокоены БПЛА и и ракетами Ирана — Пентагон

Сообщается, что одна из самых больших опасностей иранских БПЛА заключается в том, что они распространяются среди различных негосударственных субъектов по всему Ближнему Востоку.

Согласно информации Министерства обороны США, иранские беспилотники и ракеты являются одной из самых серьезных угроз ПВО, с которыми сталкиваются как США, так и их союзники в Персидском заливе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отчет последовал за встречей между делегацией США и членами Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде, на которой было установлено, что обе стороны в основном разделяют одни и те же опасения по поводу безопасности.

Как пояснила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Строул, одна из самых больших опасностей иранских беспилотников заключается в том, как они распространяются среди различных негосударственных субъектов по всему Ближнему Востоку. Это то, что было в центре внимания многочисленных отчетов, прежде чем описывалось, как Иран снабжает своих доверенных лиц, таких как «Хизбалла» в Ливане, хуситы в Йемене и различные проиранские ополчения в Ираке.

Строул отметила, что передача иранских беспилотников этим организациям представляет опасность как для мирных жителей Персидского залива, так и для сил США в Ираке и Сирии, сражающихся с ИГИЛ. Кроме того, существует опасность того, что Иран может ответить военными средствами после атаки беспилотников на склад боеприпасов в Исфахане в конце января.

Другая область, где США и их союзники в Персидском заливе обеспокоены иранской агрессией, — это море. Частично это связано с историей предполагаемой морской деятельности Ирана, такой как нападения и захваты кораблей. В свете этого Строул объяснила, что были предприняты серьезные усилия по объединению усилий США и их союзников для повышения безопасности на море. Это, по ее словам, «говорит как о серьезном характере угроз, с которыми мы сталкиваемся на море, так и о том, как мы можем эффективно противостоять этим угрозам путем расширения сотрудничества».

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