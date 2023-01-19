В США разработали столовый прибор, который улучшает вкус пищи

Пока что неизвестно, дойдет ли прибор до массового производства.

Американские студенты заявили, что многие продукты содержат в своем составе большое количество сахара и соли, и их чрезмерное употребление грозит проблемами со здоровьем. Но многим людям от этих добавок бывает сложно отказаться или ограничить их в рационе. В связи с этим у них возникла идея создания ложки Sugarware.

Об этом пишет Scientificamerican.

Студенты разработали столовый прибор, способный стимулировать вкусовые рецепторы, вызывая ощущение сладости, без добавления калорий и химических веществ. Ложку студенты создали для людей с такими заболеваниями, как диабет, которым страдает 11,3 процента населения США. Сахар в значительной степени исключен из их меню.

Отмечается, что новая ложка иметь несколько выпуклостей на нижней стороне, стимулирующих вкусовые рецепторы, которые обычно реагируют на сахар. Они посылают в мозг сигналы, говорящие об ощущении сладости.

Студенты говорят, что Sugarware стимулирует реакцию на сладкое, не требуя от человека ничего потреблять, тем самым она может обойти проблему гликемической реакции. Пока что неизвестно, дойдет ли ложка до массового производства.

Исследователи отметили, что вдохновились разработкой японских коллег, которые придумали палочки для еды, через них проходит слабый электрический ток, перемещая ионы натрия в пище, чтобы усиливать соленый вкус.

«Курсор» писал ранее, что разработчики из Швейцарского университета EPFL создали уникальный искусственный лист, который должен превращает воду из воздуха в водородное топливо.

Еще мы писали, что незрячим и плохо видящим людям может быть трудно научиться читать по Брайлю, поскольку они не видят, какой символ представляют точки, которые они ощущают. Вот тут-то и приходит на помощь устройство, разработанное инженерами из стартапа ORama AI.