Ученые показали «самую большую в истории» белую акулу

Дайверы сказали, что у нее «обхват маленького слона».

В сети вновь стало популярным видео с белой акулой, снятое экспертом по акулам и морским биологом Маурисио Ойосом Падильей в 2015 году.

Об этом сообщает Lad Bible.

Это гигантское существо, известное как Deep Blue, исследователь заметил у побережья мексиканского острова Гуадалуп. Даже спустя уже восемь лет принято считать, что это «самая большая в истории» наблюдений белая акула.

Глубины океанов и морей могут скрывать от человечества существ невиданных ранее форм и размеров, но, во всяком случае, людям никогда не удавалось снять на камеру белую акулу большего размера, чем Deep Blue. Даже спустя годы снятые кадры продолжают вызывать шок и трепет среди зрителей.

Снятая возле Мексики акула, проплывающая мимо нескольких дайверов, казалась на удивление беззаботной и спокойной. Ее длина составляла около 6 метров, а возраст в момент съёмки – около 50 лет.

По всей видимости, животное было тогда беременным. Этот фактор сделал её ещё больше. Свидетели появления акула сказали, что у нее «обхват маленького слона».

К сожалению, ученым неизвестно, жива ли Deep Blue по прошествии многих лет, но нет особых причин, которые указывали бы на обратное. Согласно информации Национального управления океанографии и атмосферы США, большие белые акулы могут жить в дикой природе от 30 до 70 лет, поэтому есть шансы, что Deep Blue все еще где-то обитает.

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