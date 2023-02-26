В США сделали заявление о происхождении коронавируса — The Wall Street Journal

В мире до сих пор происходят дискуссии о происхождении Covid-19 — кто-то считает, что это абсолютно естественный вирус, а некоторые уверенны, что он был создан искусственно.

Недавно Министерство энергетики США опубликовало секретный отчет, в котором говорится, что пандемия Covid, скорее всего, возникла в результате утечки из лаборатории.

Подробней об этом информирует The Wall Street Journal.

Однако этот вывод имеет «низкую степень достоверности», по словам источников, ознакомленных с отчетом. Различные агентства разведывательного сообщества до сих пор имеют разные мнения о происхождении пандемии: Министерство энергетики и Федеральное бюро расследований считают, что вероятно была случайная утечка из китайской лаборатории, в то время как четыре других агентства и национальная разведывательная группа все еще склонны думать, что причина — естественная передача. Два других агентства пока не определились.

Официальные лица отказались комментировать эту информацию подробнее и добавили, что Министерство энергетики и ФБР пришли к своим выводам по разным причинам.

Важно подчеркнуть, что пандемия до конца не побеждена, и существуют страны, где ситуация гораздо хуже и количество больных все еще большое. Однако программа ВОЗ, которая была направлена на вакцинацию, помогла сдержать распространение вируса.

Люди, ознакомившиеся с секретным отчетом, сообщают, что несмотря на разнонаправленные анализы разных агентств, последние данные свидетельствуют о том, что возникновение Covid-19 не было связано с программой Китая по созданию биологического оружия.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые выяснили, как коронавирус повреждает кишечник. Группа ученых из США выяснила, что коронавирус отрицательно влияет на микрофлору кишечника, что повышает риск развития других инфекционных заболеваний.

Напоминаем, что ученые выяснили, как коронавирус распространяется по организму. В новом исследовании говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.