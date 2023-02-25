Ученые выяснили, как коронавирус повреждает кишечник

Об этом пишет Nature.
Ученые отмечают, что широкое использование антибиотиков для борьбы с бактериями в последние десятилетия привело к устойчивости к этому лекарству. Кроме того, нарушение соотношения кишечных бактерий ранее связывалось с более тяжелой формой COVID-19. Однако исследователи отметили, что до сих пор оставалось непонятным, что было первым: коронавирусная инфекция нарушила микробиом кишечника или уже ослабленный кишечник сделал организм более уязвимым к вирусу. Новое исследование подтвердило первое объяснение.
Под руководством исследователей из Школы медицины имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в эксперименте приняли участие 96 человек, инфицированных коронавирусом. Результаты их анализов показали, что вирус снизил разнообразие микроорганизмов в кишечнике и повлиял на размножение патогенных бактерий. В некоторых случаях они проникали в кровь пациентов и вызывали вторичную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.
Исследование таким образом доказало связь между микрофлорой и коронавирусной инфекцией. Дальнейшее изучение этого вопроса поможет вовремя профилактировать нарушение микробиомии кишечника.
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