Ученые выяснили, как коронавирус повреждает кишечник

Под руководством исследователей из Школы медицины имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в эксперименте приняли участие 96 человек, инфицированных коронавирусом. Результаты их анализов показали, что вирус снизил разнообразие микроорганизмов в кишечнике и повлиял на размножение патогенных бактерий. В некоторых случаях они проникали в кровь пациентов и вызывали вторичную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Исследование таким образом доказало связь между микрофлорой и коронавирусной инфекцией. Дальнейшее изучение этого вопроса поможет вовремя профилактировать нарушение микробиомии кишечника.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Кроме этого, эксперты рассказали, что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19. Подвариант Omicron, XBB.1.5, быстро распространяется и может стать самой доминирующей версией коронавируса.