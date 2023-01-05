В США семью из восьми человек нашли мертвой: озвучены детали трагедии

В заявлении официальных лиц говорится, что угрозы для населения нет.

Восемь членов семьи, в том числе пятеро несовершеннолетних, были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями в доме на юго-западе штата Юта в среду. Трагедия, по словам официальных лиц, шокировала небольшой город Енох-Сити, где произошло убийство.

Полиция была вызвана в дом для проверки благосостояния после того, как о семье не было вестей в течение длительного времени, и они обнаружили тела трех взрослых и пяти несовершеннолетних, сказал городской глава Роб Дотсон.

Официальные лица заявили в своем заявлении, что угрозы для населения нет, и подозреваемых на свободе нет.

«Мы не знаем, почему это произошло. Мы не собираемся гадать», — сказал Дотсон в видеоинтервью, которое было разослано журналистам по электронной почте.

Несколько правоохранительных органов сотрудничают в расследовании, которое может занять несколько дней, добавил Дотсон.

«Наше сообщество чувствует боль, — сказал Дотсон. — Мы все знаем эту семью. Многие из нас служили с ними в церкви и обществе и ходили в школу с этими людьми. Сообщество… чувствует потерю, оно чувствует боль, у него много вопросов».

Енох-Сити с населением около 8000 человек находится на юго-западе штата Юта, примерно в 250 милях (400 км) к югу от Солт-Лейк-Сити.

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