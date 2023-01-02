В Нагарии в парке найдено тело женщины: полиция рассказала детали

Вчера вечером, 1 января, в парке «Бальфур» в Наарии сотрудники полиции нашли тело 51-летней женщины со следами насилия. Начато расследование.
Об этом пишет News.walla.
Установлено, что женщина была убита во время драке с 55-летней жительницей севера. Ее нашли без сознания и вызвали на место инцидента парамедиков МАДА. Специалисты провели реанимационные действия, после чего госпитализировали пострадавшую в медицинский центр «Галилея», где врачи констатировали ее смерть.
Сотрудники полиции уже задержали двух подозреваемых — мужчину и женщину. И убитая и подозреваемые — жители севера страны.
«Курсор» писал ранее, что в Верхней Галилее 60-летняя женщина была найдена мертвой со следами ножевых ранений в собственном доме в Айн-аль-Асаде.
Еще мы писали, что 68-летнюю женщину зарезали в своей квартире в Герцлии. Задержан ее 70-летний муж, который также находился в квартире на улице а-Керен. Свидетель обнаружил женщину лежащей в подъезде.
Напомним, что в Нетании 56-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире с сильными следами насилия на теле.