В Нагарии в парке найдено тело женщины: полиция рассказала детали

Вчера вечером, 1 января, в парке «Бальфур» в Наарии сотрудники полиции нашли тело 51-летней женщины со следами насилия. Начато расследование.

Об этом пишет News.walla.

Установлено, что женщина была убита во время драке с 55-летней жительницей севера. Ее нашли без сознания и вызвали на место инцидента парамедиков МАДА. Специалисты провели реанимационные действия, после чего госпитализировали пострадавшую в медицинский центр «Галилея», где врачи констатировали ее смерть.

Сотрудники полиции уже задержали двух подозреваемых — мужчину и женщину. И убитая и подозреваемые — жители севера страны.

«Курсор» писал ранее, что в Верхней Галилее 60-летняя женщина была найдена мертвой со следами ножевых ранений в собственном доме в Айн-аль-Асаде.

Еще мы писали, что 68-летнюю женщину зарезали в своей квартире в Герцлии. Задержан ее 70-летний муж, который также находился в квартире на улице а-Керен. Свидетель обнаружил женщину лежащей в подъезде.

Напомним, что в Нетании 56-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире с сильными следами насилия на теле.