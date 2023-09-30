Ее раскритиковали за такое жестокое обращение к детям.

В США учительницу обвиняют в жестоком и странном подходе к своим ученикам, которым она позволяет пользоваться туалетом всего три раза в месяц. Преподавательница раздала школьникам соответствующие записки с правилами.

Об этом пишет nypost.com.

Школьникам, получившим "билет в туалет", выделялось "три билета в месяц", которые они должны были сдавать всякий раз, когда пользовались туалетом. В случае выхода из класса без разрешения одна из этих туалетных карточек аннулируется.

Более того, учительница намерена проверять имя пользователя туалета и отслеживать время отсутствия ученика. Ведь правилами запрещено использовать билет другого одноклассника, и эти билеты не переносятся.

Пользователей сети взбесили жестокие правила преподавательницы.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Индии 92-летняя Салима Хан из села Буландшахр в штате Уттар-Прадеш впервые пошла в школу в этом году Она пошла заниматься вместе с детьми, которые младше ее на восемь десятков лет.

Салима в школе уже научилась читать, писать и считать. Она рассказала, что раньше внуки обманывали ее, заставляя давать им больше денег, но теперь она научилась считать банкноты. Благодаря примеру Салимы, еще 25 взрослых женщин из ее села, в том числе две ее невестки, решили получить начальное образование.

По словам сотрудника министерства образования Лакшми Панди, история этой женщины подтверждает веру в то, что учиться никогда не поздно.