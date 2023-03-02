У новых авто появилась кнопка, которая избавит от штрафов за превышение скорости

Об этой кнопке водители часто забывают, а некоторые даже не подозревают о ее существовании.

Технологии автомобильной безопасности развиваются быстрыми темпами, делая процесс вождения более безопасным и комфортным. В новых моделях авто есть кнопка, которая избавит от очень популярной категории штрафов. Речь идет об усовершенствовании системы ограничения скорости.

Об этом пишет портал Obozrevatel.

Кнопка ограничения скорости

Активировав кнопку «ограничения скорости», автомобиль не превысит установленный предел. Вы можете установить любой требуемый показатель. Это прежде всего мера безопасности во избежание случайного превышения скорости, разрешенной правилами дорожного движения. То есть больше не нужно будет бояться камер контроля, и вы точно не получите штраф. К сожалению, об этой кнопке водители часто забывают, а некоторые даже не подозревают о ее существовании.

Как работает ограничитель скорости

Водитель должен установить предел, который он не хочет превышать, используя элемент управления, обычно расположенный на левом рычаге или на руле.

Если показатель будет превышен, система пошлет звуковой или визуальный сигнал, и независимо от того, насколько сильно водитель хочет ускориться, будет контролировать поток топлива, который подает двигатель для поддержания указанной максимальной скорости.

Эта система может быть отключена вручную или автоматически. Как правило, ограничитель скорости выключается автоматически из соображений безопасности, как только водитель тормозит, восстанавливает контроль над педалью газа или увеличивает скорость.

Кнопка ограничения скорости эффективна во время длительных поездок по автомагистрали или дорогам с небольшим трафиком.

Что означает оранжевый индикатор

Большинство индикаторов ограничения скорости имеют два цвета, указывающих на состояние системы. Индикатор горит оранжевым, когда система включена, но скорость еще не установлена. После выбора показателя светодиод станет зеленым.

Если приборная панель обнаружила проблему, индикатор останется оранжевым и не погаснет, пока она не будет решена. Если этот оранжевый индикатор долго горит, это сигнализирует об определенных неисправностях, например, перегорании предохранителя, неисправности переключателя тормозов или неисправности датчика скорости.

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Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час.

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