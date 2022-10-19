В США завершили серию испытаний аналога израильского «Железного купола»

Корпус морской пехоты США завершил серию испытания ПРО MRIC (Medium-Range Intercept Capability), которая является аналогом израильского «Железного купола». Испытания проводились в течение текущего года.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Руководитель проектов воздушной обороны в командовании морской пехоты Дон Келли рассказал, что три испытания показали хорошую интеграцию «Железного купола» в систему ПВО морской пехоты США. С помощью системы военным удалось сбить множество воздушных целей. Она сработала точно, как было предсказано при моделировании перед самим испытанием.

Отметим, что в MRIC были использованы израильские технологии и ракета-перехватчик «Тамир». Испытания проходили на полигоне White Sands в Нью-Мексико (США).

Занимавший до недавнего времени должность заместителя командующего Корпуса морской пехоты генерал Эрик Смит неоднократно высказывался в пользу приобретения элементов «Железного купола».

«Курсор» писал ранее, что министр строительства и ЖКХ Зеев Элькин ответил на требование источников в Израиле предоставить украинской армии «Железный купол» для защиты от российских ракет.

Еще мы писали, что Румыния заинтересована в покупке у Израиля «Железного купола». Она может стать первое европейской страной, купившей эту систему противоракетной обороны.