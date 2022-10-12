Железный купол «не эффективен против современных ракет» — Элькин

Зеэв Элькин заявил, что «израильский «Железный купол» неэффективен против российских ракет, Запад предоставляет Украине другие системы».

Министр строительства и ЖКХ Зеев Элькин ответил на требование источников в Израиле предоставить украинской армии «Железный купол» для защиты от российских ракет, сообщают 7Israel National News.

«Железный купол не эффективен против современных ракет, которыми россия* атакует Украину», — сказал Элькин Кан Решет Бет .

«Железный купол обеспечивает защиту от простых ракет того типа, от которых обычные системы не защищают. Запад предоставляет Украине другие системы», — пояснил министр.

Что касается соглашения с Ливаном, Элькин сказал: «Все высшие должностные лица службы безопасности поддерживают морское соглашение с Ливаном. В соглашении нет компромисса по территориальным водам — разногласия касаются воды, которая не находится в нашей суверенной зоне, и проблема носит финансовый характер. Израиль заинтересован в двух газовых буровых установках: одна для Ливана, а другая для Израиля».

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины отметили интересный факт, касающийся иранских дронов. В середине августа появилась информация, что Иран продал россии* тысячу своих беспилотных летальных аппаратов.

Массированный ракетный обстрел Украины: во сколько рф обошлась атака. В Генштабе Украины заявили, что вчера, 10 октября, российская федерация* выпустила по территории страны 84 ракеты.

Курсор сообщал, что министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку рф на украинские города и анонсировало месть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!