В США заявили о глобальном вызове со стороны Ирана

Угроза, исходящая от Ирана, стала глобальной проблемой в свете укрепления сотрудничества с РФ и передачи дронов стране-агрессору.

Об этом заявила заместитель помощника секретаря Дана Строул, передает журналист Джефф Селдин.

По словам Строул, причиной превращения угрозы от Ирана в глобальный вызов является сотрудничество Тегерана с россиянами и ряд других факторов.

«Это результат усиления военного сотрудничества между Ираном и Россией и незаконной передачи Ираном России ударных беспилотников, которые используются в Украине», — сказала она.

Напомним, что Иран признал, что обогатил уран до 84 процентов. В своем заявлении Иран призывает МАГАТЭ не поддаваться «соблазну западных стран», подчеркивая, что их ядерная программа является исключительно мирной. Чтобы произвести оружейный уран, требуется обогащение до 90 процентов.

По мнению экспертов, в данный момент у Ирана достаточно урана для производства нескольких ядерных бомб, однако для возможности их миниатюризации и установки на ракеты потребуется еще несколько месяцев. Ранее международные инспекторы предупреждали об этом, однако иранские власти отрицали обвинения.

«Курсор» писал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что реальная военная угроза является наилучшим способом сдерживания ядерных амбиций Ирана. По его словам, несмотря на то, что экономические санкции могут быть использованы в сочетании с военной угрозой, они часто не являются достаточным условием. Он также отметил, что в прошлом Израиль использовал свою военную мощь, чтобы предотвратить ядерные амбиции Ирака и Сирии, включая удар по ядерному реактору в Осираке в 1981 году и предполагаемому ядерному реактору в Сирии в 2007 году.