В США женщина в целях экономии уже семь лет живет в своей машине

По ее словам, ей так удобно.

Семь лет американская блогерша Гобо Але живет в своей машине и говорит, что одно из преимуществ такого образа жизни – гибкость. Также так получается гораздо экономней, отметила она, подсчитав свои расходы за последние три месяца.

Об этом пишет The Sun.

По ее словам, для каждого сумма расходов будет разная в случае жизни в дороге, ведь от этого зависит так много факторов, среди которых то, как часто находиться в пути, где останавливаться, сколько стоит кемпинг и, как и где питаться. Она пояснила на своем примере, как она с ее молодым человеком отказалась от экономии в поездке в национальный парк Йеллоустон: вместо того, чтобы разбить палатку в бесплатном месте за пределами парка, они оба решили ради удобства заплатить за место в парке.

За тот месяц общие расходы составляли около 1232 долларов на двоих, тогда как в другие месяцы, когда они экономят на кемпинге, они обычно тратят около 896 долларов. Тем не менее это все равно дешевле, чем средние цены на аренду без коммунальных услуг, на которые Гобо не тратится. На общую сумму расходов также влияют страхование автомобиля и медицинское обслуживание. Гобо добавила, что жизнь в дороге интересна и очень полезна, но важно соответствующим образом планировать бюджет.

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