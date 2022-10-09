В Стамбуле прогремел мощный взрыв: что известно

Инцидент произошел на азиатском побережье Стамбула в районе Кадыкей. Огонь перекинулся на несколько зданий.

В турецком городе Стамбул в воскресенье, 9 октября, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает портал UNN.

Отмечается, что инцидент произошел на азиатском побережье Стамбула в районе Кадыкей.

«Огонь перекинулся на несколько зданий, спасатели продолжают свою работу. Причина взрыва пока что не установлена», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в середине июня контртеррористическое бюро Израиля повысило уровень тревоги в Стамбуле до максимально возможного, призвав всех израильтян, находящихся в городе, немедленно покинуть его.

Это заявление было сделано через несколько часов после того, как министр иностранных дел Яир Лапид объявил о предупреждении на заседании фракции, заявив, что существует «реальная и непосредственная» угроза иранского заговора с целью похищения/убийства израильтян, и призвал израильтян избегать любых ненужных поездок в Стамбул и в Турцию в целом.

«Две недели назад было повышено предупреждение о необходимости поездок в Турцию, после того как представители оборонного ведомства выразили опасения по поводу попыток Ирана нанести ущерб израильским объектам по всему миру, особенно в Турции», — говорилось в документе Совета национальной безопасности, подтверждающем это решение.

Также Курсор информировал о том, что Лапид призывает израильтян отменить поездки в Турцию. Израильтянам не следует посещать Стамбул, предупредил в понедельник министр иностранных дел Яир Лапид после публикации сообщений о том, что Израиль и Турция предотвратили иранский теракт в городе.