Визит года: Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все таки прибыла на Тайвань после ряда угроз со стороны Китая.

Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси прибыл в тайваньский аэропорт.

Когда самолет начал заходить на посадку в аэропорт Тайбей в сторону Тайваня вылетели китайские истребители Су-35. В то же время США также подняли в воздух десятки истребителей.

Визит американского политика собрал вокруг себя множество слухов, домыслов и критики. На самом Тайване тысячи людей выходили на протесты и требовали от Пелоси отмены визита в страну.

Кроме того, перестали работать некоторые тайваньские государственные сайты.

На фоне визита политика и угроз со стороны Китая на островном государстве даже ввели второй уровень боевой готовности.

Ночь с 2 на 3 августа политик собирается провести в отеле Grand Hyatt. После встречи с тайваньскими властями она хочет покинуть остров в тот же день, 3 августа, на самолете.

Курсор ранее писал, что Борт с Пэлоси вошел в зону ПВО Тайваня. Тайваньские истребители сопровождают борт Нэнси Пелоси, которая уже вошла в воздушное пространство Тайваня, в то время как Китай уже закрыл воздушное пространство в этом направлении.

Также сообщалось, что Тайваньский аэропорт «Таоюань» минировали перед визитом Пелоси. Ранее в СМИ Тайваня писали, что Пелоси прибудет в другой аэропорт «Суншань», который обслуживает небольшую часть международных рейсов в Тайбэй.