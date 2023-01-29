В Тайване ребенка на воздушном змее унесло в небо

В Тайване во время фестиваля воздушных змеев 3-летний ребенок запутался в «хвосте» огромного бумажного змея и взлетел на высоту 10 метров.

Несколько человек готовили к полету большого длиннохвостого оранжевого воздушного змея, во время чего он раздулся от сильного ветра и взметнулся в воздух вместе с маленькой девочкой, которая свисала у него с «хвоста». 3-летний ребенок находился на высоте около 30 секунд, после чего его поймали посетители фестиваля.

Девочку вместе с матерью и сотрудниками фестиваля доставили в больницу. К счастью, она отделалась ссадинами на лице и шее.

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