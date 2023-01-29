В Пакистане во время экскурсии на лодке погибло 10 школьников

Трагический случай произошел во время школьной экскурсии, когда лодка перевернулась и накрыла собой детей.

Ужасный инцидент произошел 29 января в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Во время школьной экскурсии на озере Танда, перевернулась ложка со школьниками. Спасти удалось не всех.

Подробнее об этом информирует The Times of India.

Местная полиция сообщила, что экскурсионная группа состояла из 25-30 детей религиозной школы. И спасти удалось 11 человек.

Судно, которое не выдержало такого количества людей, было маломерным.

В результате несчастного случая погибли 10 школьников. Все погибшие были в возрасте от 7 до 14 лет. По заявлению властей, еще 11 детей удалось спасти, 6 из них находятся в критическом состоянии.

Стоит отметить, что в Пакистане люди часто гибнут на воде. Все из-за того, что для переправы используются старые и перегруженные лодки, у которых есть технические проблемы. Но и это не все. Известно, что большинство пакистанцев попросту не умеют плавать, особенно женщины. Поговаривают, что всему виной традиции, из-за которых женщинам запрещено раздеваться для купания в водоемах, а в одежде это сделать не просто да и незачем.

Каждый год из-за этого в Пакистане фиксируются массовые утопления детей. К примеру, в июле 2022 года 18 женщин утонули, когда перевернулось судно, перевозившее гостей свадьбы по реке Инд в провинции Пенджаб.

Ранее «Курсор» информировал, что в Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, в результате чего погиб 41 человек. Автобус врезался в опору моста из-за превышения скорости, после чего накренился в ущелье и загорелся.

Напоминаем, что отношения Израиля с Пакистаном близки к нормализации. В Пакистане уверенны, что могут взять для себя что-то полезное из израильских технологий, особенно в сельском хозяйстве, повторном использовании воды, IT-сфере и здравоохранении.

Отметим, что пакистанских стюардесс возмутило требование носить нижнее белье.