51-летняя журналист и активист Наргес Мохаммади провела большую часть последних двух десятилетий в тюрьме по множеству обвинений.

Иранские официальные лица и средства массовой информации в пятницу, 6 октября, раскритиковали заключенную правозащитницу Наргес Мохаммади после того, как она получила Нобелевскую премию мира 2023 года. В Тегеране заявляют, что женщина «сотрудничала с террористическими группировками» и совершала «антииранскую деятельность».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что 51-летняя журналист и активист провела большую часть последних двух десятилетий в тюрьме по множеству обвинений, включая предположительное распространение антигосударственной пропаганды и совершение действий, направленных против национальной безопасности.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани назвал решение о присуждении Мохаммади премии мира «предвзятым и политическим».

«Мы отмечаем, что Нобелевский комитет мира присудил премию мира человеку, осужденному за неоднократные нарушения законов и преступные деяния. Мы осуждаем этот предвзятый и политический шаг», — говорится в заявлении Канани.

В свою очередь официальное государственное информационное агентство IRNA раскритиковало Нобелевский комитет за награду «женщине, которая сотрудничала с террористическими группировками» и которая «неизвестна в своей стране, особенно среди иранских женщин».

IRNA заявило, что присуждение Мохаммади премии мира было «интервенционистским актом», призванным «политизировать концепцию прав человека».

Как сообщал Курсор, Нобелевскую премию мира 2023 года получила Наргес Мохаммади за свою роль в борьбе против угнетения женщин в Иране и защиту прав человека. Стоит отметить, что она является вице-президентом правозащитной организации в Иране и ярым противником смертной казни.

В ноябре 2021 года Мохаммади была приговорена к двум годам тюрьмы и 80 ударам плетью. Во время задержания ее избили и увезли в тюрьму, где она до сих пор отбывает срок за “антигосударственную пропаганду”. Примечательно, что это не первое заключение активистки с тех пор, как она начала выступать за права женщин.

Ранее Курсор писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский вошел в список фаворитов букмекеров на получение Нобелевской премии мира.