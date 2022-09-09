В Турции арестован высокопоставленный руководитель ИГИЛ

Турецкий президент Эрдоган сообщил о задержании одного из командиров террористической организации ИГИЛ, известного как Абу Зейд.

Турецкие силы безопасности задержали высокопоставленного руководителя джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Командир был известен как Абу Зейд. Его настоящее имя Башар Хаттаб Газаль аль-Сумайдаи, сообщил Эрдоган журналистам на борту самолета после турне по Балканам.

Эрдоган проинформировал, что Сумайдаи назван «одним из руководителей террористической организации (ИГИЛ)» в июльском докладе Совета Безопасности ООН.

Турецкие издания сообщили, что Сумайдаи может являться человеком, известным как Абу Хасан аль-Хашими аль-Кураши, который является новым самопровозглашенным лидером всей группировки ИГИЛ.

«На допросе он также заявил, что является так называемым «кади» министерства образования и министерства юстиции», — сообщил Эрдоган.

Турция регулярно задерживает подозреваемых в причастности к деятельности ИГИЛ, которые якобы планировали теракты в стране.

В июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна в ходе операции захватила жену бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Позднее турецкий чиновник заявил, что после захвата эта женщина раскрыла много информации о «внутренней работе» джихадистской группировки.

В июне этого года турецкая полиция задержала в столице Анкаре двух подозреваемых в причастности к ИГИЛ, разыскиваемых Интерполом, которые занимались вербовкой людей в ИГИЛ через соцсети.

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