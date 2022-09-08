Глава Моссада встретился с высокопоставленным чиновником Байдена

Глава Моссада Дэвид Барнеа провел встречу с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, где они обсудили «ряд глобальных и региональных проблем».

Это произошло в среду, 7 сентября. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома, Барнеа уже «давно запланировал этот визит».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы, как всегда, ценим наши тесные консультации с ним и другими высокопоставленными израильскими официальными лицами», – рассказал представитель и добавил, что Барнеа и Салливан обсудили «ряд глобальных и региональных проблем».

В последнее время официальные лица Израиля активизировали переговоры с американскими и европейскими коллегами для обсуждения ядерной сделки с Ираном. Известно, что перед поездкой в Вашингтон Барнеа обсудил с премьер-министром Яиром Лапидом усилия Израиля касаемо возобновления ядерного соглашения западных стран и США с Ираном.

Согласно информации журналистов, требование Тегерана касаемо того, чтобы МАГАТЭ прекратило расследовать незаявленные ядерные объекты, сорвало переговоры о возобновлении ядерной сделки. Сообщается, что она больше не обсуждается между Ираном и мировыми державами, а также не будет подписана.

Недавно в МАГАТЭ заявили, что агентство не может «гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер«. Это связано с отсутствием прогресса в решении вопросов касаемо наличия в прошлом ядерных материалов на незаявленных объектах. Также там утверждают, что Иран накопил запасы обогащенного урана, которые более чем в 19 раз превышают лимит, предусмотренном в соглашении 2015 года.

Помимо этого, как сообщал «Курсор», командир иранского Корпуса стражей исламской революции Голам Али Рашид заявил, что Израиль – главная угроза безопасности Ирана. Также он сказал, что «криминальные сионистские чиновники» угрожают ядерной программе и иранским национальным интересам.