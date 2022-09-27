В Турции обнаружили «чудо-растение», считавшееся вымершим

Турецкий профессор заявил, что ferula drudeana, растущая на горе Хасан в Анатолии, является древним растением сильфион, которое, как считалось, вымерло 2000 лет назад.

Древнее растение, которое считалось панацеей, потреблялось большинством древних средиземноморских культур и считалось вымершим, возможно, было заново открыто в Турции.

Называемое сильфионом, растение с желтыми цветками было описано в греческих, римских и египетских текстах тысячи лет назад.

В National Geographic оно описывается как «чудодейственное растение». Сильфион использовался в классической древности как приправа, духи, афродизиак, лекарство и даже как противозачаточное средство.

Растение в основном росло в древнем городе Кирена на территории современной Ливии в Северной Африке и быстро стало самым желанным предметом торговли города. Растение также было изображено на киренакийских монетах — единственное известное существующее изображение древнего ценного растения.

Историки и ботаники искали это растение в течение сотен лет, но все усилия потерпели неудачу, и они были вынуждены принять теорию о том, что растение просто выели. Считается, что римский император Нерон около 2000 лет назад съел последний кусок.

Но исследователь из Стамбульского университета считает, что он заново открыл древнее растение сильфион на горе в Турции — в сотнях миль от его естественной среды обитания.

68-летний профессор Махмут Миски, который специализируется на фармакогнозии, изучении лекарственных средств, произведенных из природных источников, изучает растение на протяжении десятилетий и считает, что растение ferula drudeana, растущее на горе Хасан в Анатолии, имеет достаточно сходства с неуловимым сильфионом.

Анализируя образцы ferula drudeana, принадлежащего к тому же семейству, что и морковь, фенхель и петрушка, Миски обнаружил, что они содержат противораковые соединения, обладают противовоспалительными свойствами и другими свойствами, приписываемыми сильфию.

«Вы найдете те же химические вещества в розмарине, аире, артишоке, шалфее и гальбануме, другом феруловом растении. Это как если бы вы объединили полдюжины важных лекарственных растений в один вид», — сказал профессор.

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