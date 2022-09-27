Лучше исключить из рациона: названы три продукта, которые резко повышают уровень сахара в крови

Продукты с высокой степенью переработки вредны для общего состояния здоровья по ряду причин. Хотя они могут сделать наши вкусовые рецепторы счастливее, они обычно содержат нездоровое количество жира, натрия и сахара.

Содержание сахара, в частности, в некоторых из ваших любимых обработанных пищевых продуктов, часто приводит к скачкам уровня сахара в крови и со временем может привести к увеличению веса, сердечным заболеваниям и многому другому.

Диетологи пересислили для портала SheFinds.com некоторых из худших обработанных пищевых продуктов, которых следует избегать любой ценой, если вы хотите контролировать уровень сахара в крови и поддерживать свое тело в хорошей форме.

Белый хлеб

В белом хлебе высокое содержание сахара, что может привести к скачкам сахара в крови. На самом деле, это один из худших продуктов для тех, кто хочет снизить уровень сахара в крови.

Следует также отметить, что белый хлеб содержит рафинированные углеводы, которые практически не имеют питательной ценности и поэтому не насыщают. Это означает, что вы, вероятно, столкнетесь с повышенной тягой к сладкому в конце дня, особенно потому, что вы не будете чувствовать себя сытыми.

Сладкая выпечка

Хотя вкусная выпечка из пекарни — это сладкое лакомство, от которого у немногих из нас обычно хватает силы воли отказаться, важно сохранять бдительность и сопротивляться тяге к пончикам, если вы следите за уровнем сахара в крови. Начинать свой день со сладкой выпечки — это одна из худших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья в целом. Это потому, что эти продукты содержат сахар и рафинированные углеводы, что приведет к резкому скачку уровня сахара в крови, а затем к падению.

«С таким огромным количеством сахара в лакомстве ваше тело вырабатывает огромное количество инсулина, чтобы попытаться приспособиться. Огромный скачок уровня сахара в крови приводит к еще большему падению сахара, — говорит доктор Кейт Паттон. — Этот экстремальный подъем и опускание оставит вас голодным вскоре после завтрака, и вы будете жаждать еще большего количества рафинированных углеводов. Это порочный круг нездорового питания, который начинается с одного пончика».

Сухие завтраки

Кто не любит вкус старой доброй тарелки хлопьев и молока по утрам? Они сладкие, хрустящие и, к сожалению, пронизаны вредными ингредиентами, такими как рафинированный сахар. «Хотя обработанные хлопья удобны и просты в приготовлении, они содержат много сахара, калорий и других вредных для здоровья добавок, которые могут замедлить ваш метаболизм и саботировать ваши цели по снижению веса, если их есть регулярно», — сказал диетолог.

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