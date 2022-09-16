В Турции отели отказываются принимать банковские карты россиян

Отели Турции не принимают карты российской платежной системы «мир». Сообщается, что гражданам россии отказывают в обслуживании банковских карт из-за давления со стороны Америки и ЕС на Анкару касательно соблюдения санкций, введенных против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Middle East Eye.

Сообщается, что крупные пятизвездочные отели в курортном городе Анталья перестали принимать карты российской платежной системы. При этом, в Турции все еще принимают банковские карты «мир» в банкоматах и магазинах.

15 сентября Соединенные штаты и Евросоюз усилили давление на Турцию, потому что платежная система рф еще подключена к турецким банкам. В ЕС считают, что банковский сектор Турции — лазейка, позволяющая россии обходить санкции, введенные из-за развязанной войны против Украины.

На сегодняшний день к российской платежной системе «мир» подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

Ранее Курсор писал о том, как война россии против Украины повлияла на туриндустрию Турции. Турция продолжает принимать посетителей, несмотря на ужесточение правил Евросоюза для туристов из рф.

Наша редакция писала, что странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие. Консульствам государств-членов рекомендуется особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!