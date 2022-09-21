В Турции разбился российский вертолет: подробности происшествия

Спасатели выдвинулись на место крушения вертолета и приняли все меры, чтобы не допустить распространения огня.

В городе Денизли, который расположен на юго-западе Турции, разбился пожарный вертолет российской федерации* «Avia Vladivostok». В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает издание «Sondakika».

Известно, что вертолет упал в районе Мармариса, после чего вспыхнул и огонь перекинулся на лесопарковую зону. На место инцидента поспешила полиция, «скорая» помощь и спасатели, которые приняли все меры, чтобы быстро ликвидировать пожар и не допустить его распространение.

Также на место аварии приехал губернатор Денизли Али Фуат Атик.

Отмечается, что по крайней мере пятеро из семи человек, находившихся на борту вертолета, были гражданами россии.

По информации издания, воздушное судно было задействовано при тушении пожаров в районе Мармариса. Что стало причиной авиакатастрофы пока неизвестно.

«Курсор» писал ранее, что в Каунасском районе (Литва) произошла авиакатастрофа. На борту самолета спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Еще мы писали, что к северо-западу от города Вентспилс в Латвии с радаров исчез частный самолет, вылетевший из города Херес (Испания). Он потерпел крушение в Балтийском море. Согласно данным, на борту самолета находились пилот, мужчина, женщина и ее дочь.

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