В Турции сделали важное заявление о войне россии против Украины

По словам главы турецкого МИД, он верит, что война рф против Украины закончится за столом переговоров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает выход Украины на границы 1991 года, репарации и трибунал для военных преступников российской федерации*.

Об этом сообщает Anadolu.

По словам дипломата, Турция верит, что война рф против Украины закончится за столом переговоров, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган работал над перемирием и прочным миром с 24 февраля.

«Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что «есть новые параметры и реалии», так как Россия заявила о готовности к переговорам, а Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов.

«Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу, несмотря на войну, переговоры продолжаются во многих измерениях. Идет война, но мы взаимодействуем и взаимодействуем с обеими сторонами. Пытаемся покончить с этой войной как можно скорее», — заявил Чавушоглу.

Как сообщал Курсор, в декабре Фу Цун, новый посол КНР в Европейском союзе, заявил, что вторжение россии в Украину поставило Пекин «в очень трудное положение», потому что он не хочет «выбирать между друзьями» москвой и Киевом.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.