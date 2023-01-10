В Турции сделали важное заявление о войне россии против Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает выход Украины на границы 1991 года, репарации и трибунал для военных преступников российской федерации*.
Об этом сообщает Anadolu.
По словам дипломата, Турция верит, что война рф против Украины закончится за столом переговоров, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган работал над перемирием и прочным миром с 24 февраля.
«Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше», — сказал Чавушоглу.
Он отметил, что «есть новые параметры и реалии», так как Россия заявила о готовности к переговорам, а Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов.
«Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу, несмотря на войну, переговоры продолжаются во многих измерениях. Идет война, но мы взаимодействуем и взаимодействуем с обеими сторонами. Пытаемся покончить с этой войной как можно скорее», — заявил Чавушоглу.
Как сообщал Курсор, в декабре Фу Цун, новый посол КНР в Европейском союзе, заявил, что вторжение россии в Украину поставило Пекин «в очень трудное положение», потому что он не хочет «выбирать между друзьями» москвой и Киевом.
Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.