В Украине могут объявить целевую мобилизацию — СМИ

С начала войны между россией и Украиной в обеих странах стали призывать военнообязанных мужчин для участия в боевых действиях. Однако в рф это проходило негласно, вплоть до сентября, когда путин объявил об частичной мобилизации.

В Украине возможно введение целевой мобилизации, которая предусматривает призыв граждан, не участвовавших ранее в военных действиях с армией российской федерации*, но желающих помочь в ликвидации последствий боевых действий.

Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов, в частности канал «Адвокат Права».

Задачи, которые будут возложены на мобилизованных, следующие:

ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;

проведение гуманитарного разминирования;

маркировка опасных территорий;

восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения.

При этом призыв на службу будет осуществляться добровольно и только на время выполнения определенных задач. В случае объявления целевой мобилизации, власти рассчитывают на помощь и поддержку граждан в восстановлении разрушенных городов и деревень, а также в восстановлении инфраструктуры. Введение целевой мобилизации может стать необходимым шагом для поддержания безопасности граждан и обеспечения восстановления жизненно важных систем и объектов после военных действий.

Ранее «Курсор» информировал, что аналитики ISW считают, что президент рф владимир путин не готов к затяжной войне в Украине. Президент российской федерации владимир путин уверяет, что «все идет по плану» и не намерен завершать войну на территории Украины. Но при этом, он не готов рисковать своим статутом, поэтому аналитики считают, что он не решится нанести ядерный удар и в целом не готов к затяжному военному конфликту.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Министерство финансов россии опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!