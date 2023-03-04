В Украине могут объявить целевую мобилизацию — СМИ

В Украине возможно введение целевой мобилизации, которая предусматривает призыв граждан, не участвовавших ранее в военных действиях с армией российской федерации*, но желающих помочь в ликвидации последствий боевых действий.
Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов, в частности канал «Адвокат Права».
Задачи, которые будут возложены на мобилизованных, следующие:
- ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;
- проведение гуманитарного разминирования;
- маркировка опасных территорий;
- восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения.
При этом призыв на службу будет осуществляться добровольно и только на время выполнения определенных задач. В случае объявления целевой мобилизации, власти рассчитывают на помощь и поддержку граждан в восстановлении разрушенных городов и деревень, а также в восстановлении инфраструктуры. Введение целевой мобилизации может стать необходимым шагом для поддержания безопасности граждан и обеспечения восстановления жизненно важных систем и объектов после военных действий.
Ранее «Курсор» информировал, что аналитики ISW считают, что президент рф владимир путин не готов к затяжной войне в Украине. Президент российской федерации владимир путин уверяет, что «все идет по плану» и не намерен завершать войну на территории Украины. Но при этом, он не готов рисковать своим статутом, поэтому аналитики считают, что он не решится нанести ядерный удар и в целом не готов к затяжному военному конфликту.
Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Министерство финансов россии опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов).
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!