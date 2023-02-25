На стороне российских оккупантов какие только кадры не воюют — от преступников и воров, до насильников и педофилов. И это еще «цветочки».

Война между Украиной и российской федерацией* длится уже второй год. За это время российские власти успели мобилизовать не только социально и психически стабильных граждан своей страны, но и совершенно неоднозначных личностей. К примеру, недавно украинские журналисты обнаружили на фронте российского монарха по имени Юрий Абрамов, который ранее был осужден за сексуальные преступления против детей.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

Сообщается, что в 2021 году Абрамов был приговорен российским судом к 18 годам тюремного заключения за развращение 53 несовершеннолетних мальчиков. Разоблачен педофил благодаря видео, которое было снято на украинском фронте.

Журналисты отметили, что это является примером социальной мобильности в России: учитель — иеромонах — педофил — заключенный — военный преступник — убийца — герой России. Они подчеркнули, что для достижения таких высот необходимо нарушить все православные заповеди.

Ранее «Курсор» информировал, что россия увеличивает военное сотрудничество с Ираном и КНДР. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что это «сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще более тяжелой для наших партнеров и друзей».

Напоминаем, что в СНБО Украины рассказали, что россия готовит план «земля в обмен на мир». При этом россия может начать работать над сценарием дестабилизации внутри Украины как единственной возможностью спастись от поражения в военном конфликте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!