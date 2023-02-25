Россия увеличивает военное сотрудничество с Ираном и КНДР — Белый дом

По словам Джона Кирби, это «сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще более тяжелой для наших партнеров и друзей».

Иран расширяет военную поддержку российской федерацией*.

Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, информирует Голос Америки.

Отмечается, что в ноябре Тегеран отправил в россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Международное сообщество ввело санкции и экспортные ограничения против москвы, из-за войны войны в Украине. Поэтому россия вынуждена полагаться на государства, находящиеся в изоляции, как Северная Корея или Иран, чтобы иметь возможность продолжать войну в Украине.

Кирби напомнил, что с августа Иран предоставил россии сотни беспилотных аппаратов, которые рф использовала для атак на критическую инфраструктуру Украины. При этом Иран требует от россии военного оборудования на миллиарды долларов.

«Россия предлагает Ирану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в отношении ракет, электроники и противовоздушной обороны. Мы считаем, что россия может предоставить Ирану истребители. Иран также стремится приобрести дополнительное военное оборудование из россии, включая ударные вертолеты, радары и учебно-боевой воздушный самолет Як-130. Это сделает ситуацию в Украине более тяжелой. Также это, конечно, сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще более тяжелой для наших партнеров и друзей, поскольку Иран, судя по всему, получит выгоду от сотрудничества с россией для укрепления собственной военной мощи», — сказал представитель Белого дома.

Кроме того, Кирби сообщил, что Северная Корея также предоставила оружие российской частной военной компании «вагнер», которая, по словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, продолжает совершать зверства и нарушать права человека по всей Украине.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!