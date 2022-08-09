Военный эксперт объяснил, сможет ли рф сбивать новые ракеты к HIMARS

Военный эксперт рассказал, что россия раньше не сбивала ракету ATACMS и что у нее совершенно нет опыта в этом.

У рф* нет опыта сбивания американских дальнобойных ракет ATACMS к HIMARS, которые могут войти в новый пакет помощи США.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

Полет ракет ATACMS можно корректировать на разных участках траектории дальностью 300 км.

«Ракеты ATACMS будет пытаться сбивать противоракетная оборона россии, потому что противовоздушная сможет только в ограниченном режиме. На каждое действие есть противодействие. Когда создавались ракеты, их проектировали из расчета противоракетной обороны противника», — пояснил Жданов.

Напомним, что сегодня утром министерство обороны россии заявило, что российские войска уничтожили склад боеприпасов недалеко от города Умань в центральной части Украины, где хранились ракеты HIMARS американского производства и гаубицы M777.

Западные СМИ не смогли подтвердить информацию с поля боя.

На своем ежедневном брифинге министерство заявило, что в результате удара было уничтожено более 300 ракет.

Ранее Киев приветствовал прибытие из США передовых дальнобойных ракет HIMARS как возможный переломный момент в войне. Москва тем временем обвинила Запад в том, что он «затягивает» конфликт, вооружая Украину.

Курсор такжеиписали, что экс-командир полка «Азов» Максим Жорин назвал настоящим чудом то, что в результате трагедии в Еленовке, некоторым украинским бойцам удалось выжить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!