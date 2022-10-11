В Украине ответили лаврову на призыв о переговорах

В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления главы мида россии сергея лаврова* в адрес президента Владимира Зеленского и отрицали возможность переговоров с рф.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко Facebook.

«Интервью лаврова на «hоссия-1» демонстрирует беспомощность российской дипломатии. Став нерукоподаваемым за границей, главе мид рф не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя», — отметил Николенко.

Что касается очередных выпадов лаврова в адрес президента Украины, он заявил: «Как не пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об «указаниях» из Вашингтона и Лондона».

Спикер МИДа добавил, что режим путина упустил свой шанс на переговоры.

«С террористами переговоры не ведутся. Это всеобщая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с россией при другом российском президенте, а также очевидно — другом министре иностранных дел. А лаврова ждет впереди еще много интервью — в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, которое будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками», — подчеркнул дипломат.

Как сообщал Курсор, президенты россии и Украины владимир путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, запланированном на 15-16 ноября. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Также Курсор информировал о том, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!