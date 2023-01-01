В Украине показали фото сбитого беспилотника с циничным посланием от россиян

Россияне написали «С Новым годом» на иранском беспилотнике, нацеленном на Киев в новогоднюю ночь.

Соответствующее фото опубликовали украинские СМИ.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил в воскресенье, что нанесен дополнительный ущерб инфраструктуре Украины.

«Ночью Киевская область отбила атаку беспилотников-шахидов. Страна-террорист нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры», — написал Кулеба в Telegram.

Он добавил, что было запущено примерно «три десятка дронов», пострадавших нет. Всю ночь «на месте крушения дронов работали экстренные службы», сообщил украинский чиновник.

Киевская городская военная администрация также сообщила, что ее силы ПВО вскоре после полуночи сбили 32 воздушные цели над столицей Украины.

По сообщениям местных СМИ, в городе было слышно несколько взрывов, а в первые часы 2023 года по всей стране была активирована воздушная тревога.

Генштаб Вооруженных сил Украины позже сообщил, что уничтожил 13 иранских беспилотников, российские войска запустили 31 ракету и нанесли 12 авиаударов, а также нанесли более 70 ударов из реактивных систем залпового огня.

Читайте подробнее о массированном ударе по Украине в новогоднюю ночь: опубликованы фото и видео последствий.