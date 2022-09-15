В Украине раскрыли детали ракетного удара по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге

Россияне применили гиперзвуковые «Кинжалы», ударив ими по Кривому Рогу. В результате атаки было подтоплено 112 жилых домов.

Оперативное командование «Юг» в своем отчете об итогах 14 сентября 2022 заявило, что для удара по гидротехническим сооружениям города Кривой Рог ВС рф* применили именно гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» и баллистические ракеты ОТРК «Искандер».

Это является важным уточнением, потому что до сих пор не были известны типы ракет, которые применили россияне для удара городу: сначала имела место версия о ракетах Х-101 из бомбардировщика Ту-95МС, впоследствии – о ракетах Х-22 из самолетов Ту-22М3.

Похоже, пишет Defense Express, в данной ситуации при выборе типа ракет для ударов россияне опирались на два мотива: «Кинжалы» и «Искандеры» украинской ПВО сбивать крайне сложно, а кинетическая энергия этих ракет может нанести дополнительные разрушения.

Кривий Ріг, на ранок ситуація наступна: pic.twitter.com/8foVCvwX4w — Inna Koretskа (@InnaKoretska) September 15, 2022

По состоянию на 7:19 утра глава Криворожской военной администрации Вилкул сообщал, что в результате удара россиян было подтоплено 112 жилых домов, проводилась эвакуация людей из Гданцевки и Мотроновки. Водоснабжение в самом Кривом Роге к утру, за некоторыми исключениями, было восстановлено. Чтобы минимизировать последствия удара, пришлось провести определенные инженерные работы.

В нормальну хату заселилися. Води всього по коліно pic.twitter.com/VbA9Vo2R5A — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) September 15, 2022

Институт исследования войны (ISW) в своем утреннем отчете вынес оценку, что удар россиян по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был направлен в частности на то, чтобы замедлить продвижение ВСУ в Херсонской области. Армия рф таким образом хотела создать наводнение, которое снесло бы переправы украинских военных через реку Ингулец помешало бы расширению плацдарма ВСУ в этом районе.

Ранее Курсор сообщал, что депутат Кнессета Нир Баркат заявил, что в российско-украинской войне Израиль должен поддержать Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!