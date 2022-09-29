В Украине рассказали, как решают проблему иранских беспилотников

«Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих «шахедов». Наши научились их глушить», — сказал министр обороны Украины.

Украина активно взялась за решение проблемы иранских беспилотников «Шахед», которые использует армия рф*.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

«Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих «шахедов». Наши научились их глушить», — сказал Резников.

Он добавил, что Украина обратилась к партнерам, в частности, к тем, кто «боится давать нам оружие, но у которых есть хорошая экспертиза».

«Я им сказал, что мы предоставим вам их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением», — отметил министр.

Напомним, что еще в июле советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил, что россия готовится приобрести у Ирана военные беспилотники. В более поздних сообщениях указывалось, что российская делегация посетила Иран и оценила потенциал иранских беспилотников в войне в Украине.

Считается, что иранский треугольный беспилотник «Шахед» имеет дальность около 2000 километров. Эксперты называют такие дроны-бомбардировщики «барражирующими боеприпасами». Дрон летит к месту назначения, вероятно, запрограммированному перед полетом, и либо взрывается в воздухе над целью, либо при столкновении с ней.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали, как уничтожают иранские дроны в небе над Одессой.

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