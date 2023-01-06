В Украине рассказали, выполняют ли россияне обещание «рождественского прекращения огня»

За несколько часов до вступления в силу объявленного путиным* в одностороннем порядке временного прекращения огня и после него российские войска продолжили и продолжают наносить новые удары по украинским городам.

Российские снаряды попали в город Краматорск на востоке Донецкой области Украины в пятницу утром, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Российские войска «дважды обстреляли город ракетами», — написала Тимошенко в обновлении в социальных сетях. По его словам, разрушен жилой дом, пострадавших нет.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил, что город находится «под обстрелом», и призвал жителей оставаться в убежищах. По его словам, около 14 домов были повреждены после попадания ракет в жилой дом.

Местные жители рассказали СМИ о нескольких взрывах. 36-летний Александр сообщил информационному агентству «Рейтер»: «Это плохо, очень плохо. Нам нужно надавить на них, заставить их уйти, может быть, поможет больше систем ПВО. Такое случается часто, не только по праздникам. В любой другой день».

В Херсоне на юге Украины российские войска обстреляли пожарную часть в пятницу утром до того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня, сообщил губернатор области. По его словам, один спасатель погиб, еще четверо получили ранения.

Журналисты информационного агентства AFP и CNN сообщили, что слышали исходящие и входящие обстрелы вокруг прифронтового города Бахмут на востоке Украины.

Украинские солдаты из Бахмута также подтвердили, что никакого прекращения огня не было.

Читайте также: Лукашенко посетил российские войска в Беларуси.